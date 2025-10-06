Paris Fashion Week | l' eyeliner cut crease di Valentino il rossetto rosa bubblegum di Chloé e le altre tendenze make-up e capelli viste in passerella

Dal 29 settembre al 7 ottobre 2025 nella capitale francese va in scena la settimana della moda dedicata alla Primavera estate 2026. Qui, tutti i trend da ricordare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paris Fashion Week: l'eyeliner cut crease di Valentino, il rossetto rosa bubblegum di Chloé e le altre tendenze make-up e capelli viste in passerella

In questa notizia si parla di: paris - fashion

Virgil Abloh, una mostra dedicata al suo genio sarà il fiore all'occhiello della prossima Paris Fashion Week

Sale il sipario sulla Paris Fashion Week

Paris Fashion Week settembre 2025, date e calendario delle sfilate

Dopo aver conquistato la Milano Fashion Week, Ghali da Valentino ha fatto altrettanto con la Paris Fashion Week Primavera estate 2026: ecco i dettagli del look - X Vai su X

Glamour - Appunti di Moda Incontro con @simone.botte Creative director e fondatore del brand Simon Cracker che esiste dal 2010, Marchio upcycling lanciato con la sua collezione FW2011 alla Paris Fashion Week. Fashion Editor per riviste come Man in Tow Vai su Facebook

Meghan Markle, colpo di scena alla Paris Fashion Week: in total white per Balenciaga - La duchessa è volata a Parigi per un motivo speciale: sostenere l'amico Pierpaolo Piccioli al suo debutto da Balenciaga ... Riporta iodonna.it

Trucco e make up: i look più belli delle star alla Paris Fashion Week - Labbra decise, acconciature insolite, ombretti che lasciano il segno: i front row della Paris Fashion Week 2025 sono vere e proprie sfilate nelle sfilate, piene di trend e spunti interessanti ... Come scrive msn.com