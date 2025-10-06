Paris Fashion Week | Alessandro Borghi in versione marinière e tutte le altre star in front row

Ultime ore di défilé nella Ville Lumière, ma le stelle non smettono di brillare tra le prime file: dall'attore italiano a Valeria Golino in total pink, da Pamela Anderson a Claudia Schiffer e ancora Adrien Brody, Gavin Casalegno, Rita Ora, Michelle Williams, Alessia Marcuzzi e tantissimi altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paris Fashion Week: Alessandro Borghi in versione marinière (e tutte le altre star in front row)

In questa notizia si parla di: paris - fashion

Virgil Abloh, una mostra dedicata al suo genio sarà il fiore all'occhiello della prossima Paris Fashion Week

Sale il sipario sulla Paris Fashion Week

Paris Fashion Week settembre 2025, date e calendario delle sfilate

Dopo aver conquistato la Milano Fashion Week, Ghali da Valentino ha fatto altrettanto con la Paris Fashion Week Primavera estate 2026: ecco i dettagli del look - X Vai su X

Glamour - Appunti di Moda Incontro con @simone.botte Creative director e fondatore del brand Simon Cracker che esiste dal 2010, Marchio upcycling lanciato con la sua collezione FW2011 alla Paris Fashion Week. Fashion Editor per riviste come Man in Tow Vai su Facebook

Valeria Golino très chic in Valentino: il look con cappotto Penny Lane e abito svolazzante alla Paris Fashion Week 2025 - L'attrice italiana è arrivata a Parigi per la fashion week 2025: ospite della sfilata Valentino by Alessandro Michele, Valeria Golino ha scelto un look rosa ... Riporta vogue.it

Ghali da Valentino definisce un nuovo dandismo urbano con mocassini leopardati, pantaloni fluidi e occhiali goggle glaciali - Dopo aver conquistato la Milano Fashion Week, Ghali da Valentino ha fatto altrettanto con la Paris Fashion Week Primavera estate 2026: ecco i dettagli del look ... Come scrive vogue.it