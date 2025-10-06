Paris Fashion Week 2025 | le onde da sirena di Claudia Schiffer e i beauty look più belli delle star

Vanityfair.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle mermaid waves della celebre modella al crimped bob di Rita Ora passando per la coda bassa extra liscia di Liv Tyler e il soft make-up di Michelle Williams. Tante le ispirazioni beauty regalate dal ricco parterre di stelle tra le prime file dei défilé. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

paris fashion week 2025 le onde da sirena di claudia schiffer e i beauty look pi249 belli delle star

© Vanityfair.it - Paris Fashion Week 2025: le onde da sirena di Claudia Schiffer e i beauty look più belli delle star

In questa notizia si parla di: paris - fashion

Virgil Abloh, una mostra dedicata al suo genio sarà il fiore all'occhiello della prossima Paris Fashion Week

Sale il sipario sulla Paris Fashion Week

Paris Fashion Week settembre 2025, date e calendario delle sfilate

paris fashion week 2025Paris Fashion Week settembre 2025, date e calendario delle sfilate - Attesi i grandi ritorni e le novità: da Jonathan Anderson per Dior a Pierpaolo Piccioli da Balenciaga, fino a Michael Rider per Celine ... Riporta dilei.it

paris fashion week 2025Charlize Theron casual chic, Jenna Ortega in minigonna di jeans: i look delle star alla Paris Fashion Week 2025 - Alla sfilata Dior, Charlize Theron e Jenna Ortega rubano la scena con due look opposti ma irresistibili, tra ribellione chic e freschezza glamour ... Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Paris Fashion Week 2025