Parigi in tilt | cade Lecornu Macron senza rete
Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni stamattina, appena un giorno dopo aver annunciato la squadra di governo: il mandato più breve della Quinta Repubblica. Destra e sinistra invocano scioglimento o addirittura l’addio del Presidente, i mercati scendono, Berlino avverte: una Francia stabile è cruciale per l’Europa. Cosa è successo, perché è saltato tutto e quali . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
askanews. . Scuole e trasporti in tilt, cortei di massa: in #Francia scioperi e proteste contro il governo e le sue scelte di bilancio. Nelle immagini il caos a #Marsiglia già nelle prime ore della protesta e la manifestazione fuori da un liceo occupato a #Parigi - #Ma
Scuole e trasporti in tilt, cortei di massa: in #Francia scioperi e proteste contro il governo e le sue scelte di bilancio. Nelle immagini il caos a #Marsiglia già nelle prime ore della protesta e la manifestazione fuori da un liceo occupato a #Parigi - #Macron #greve
Premier Lecornu si è dimesso, Francia choc/ Governo cade giorno dopo lista Ministri di Macron: cosa succede - Caduto Governo in Francia: Premier Lecornu si è dimesso appena 24 ore dopo la nomina dei 18 Ministri. Come scrive ilsussidiario.net
Caos Francia, Lecornu si dimette. Borsa di Parigi ko, ansia sugli Oat - Sébastien Lecornu, nominato premier da Emmanuel Macron solo alcune settimane fa, ha rassegnato le dimissioni, accettate dall’Eliseo ... Scrive msn.com