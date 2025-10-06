Parigi chiude con i grembiuli di Miu Miu i marziani di Thom Browne e le ragazze innamorate di Zimmermann
La prima cosa a cui pensi durante la sfilata di Miu Miu piena di grembiuli perché dedicata al mondo del lavoro con tutte le sue difficoltà specie per le donne, è che in francese “grembiule” si dice “tablier” e senza dubbio suona meglio della traduzione romana “parannanza” per non parlare di quella milanese “scoossaa”. Poi ti viene in mente che in francese le Genoveffe diventano Geneviève e anche qui il suono è molto migliore, ma si tratta pur sempre di una delle due sorellastre brutte e cattive di Cenerentola. Insomma questo grembiule di Miu Miu che costerà cifre da capogiro ha un suo innegabile fascino soprattutto quando è trasformato in un abito vero e proprio e non è solo un dettaglio di styling rubato alle divise da maniscalco, ciabattino, kellerina tirolese o artigiano toscano giusto per caricare di significati politici lo show. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
