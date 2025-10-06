Parco urbano comunale intitolato a Giancarlo Siani
Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà inaugurato domani, martedì 7 ottobre, alle ore 10, il nuovo Parco urbano comunale di Quarto – realizzato in Via Casalanno grazie a uno stanziamento della Città Metropolitana di Napoli – che sarà dedicato alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino che esattamente quarant’anni fa veniva barbaramente trucidato dai killer della camorra. Il Parco, che si estende su una superficie di 12mila metri quadrati di cui 9mila destinati ad aree verdi e che prevede, tra l’altro, una grande area giochi per bambine e bambini, è stato finanziato nell’ambito del Piano di interventi della Città Metropolitana finalizzati alla ripiantumazione e all’incremento del verde urbano per complessivi 430mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Il nuovo parco comunale intitolato a Giancarlo Siani: tanti gli ospiti all'inaugurazione - Domani, martedì 7 ottobre, a Quarto flegreo sarà inaugurato il nuovo Parco urbano comunale in via Casalanno, ampio 12mila metri quadrati, dedicato alla memoria di Giancarlo Siani. Si legge su napolitoday.it
Quarto: intitolato a Siani il nuovo Parco Urbano comunale - Su proposta del sindaco Antonio Sabino, consigliere delegato al Patrimonio e Beni comuni della Città Metropolitana di Napoli, la giunta comunale di Quarto ha approvato all'unanimità l'intitolazione al ... Da ansa.it