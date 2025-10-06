parco della trucca il corpo di un 48enne trovato senza vita dai passanti

Bergamo. Il suo corpo esanime era vicino ad una panchina all’interno del Parco della Trucca. Un 48enne di origine boliviana è stato trovato senza vita nel pomeriggio di domenica 5 ottobre. Ad accorgersi e lanciare l’allarme alcuni passanti che stavano frequentando il parco, poco prima delle 16, non lontano dal Bosco della Memoria. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica per constatare il decesso dell’uomo, insieme agli agenti delle volanti della questura di Bergamo, ai quali è affidata la ricostruzione del caso. Sembra che l’uomo avesse dei problemi legati all’alcol e già in passato era stato ospite di alcune strutture adibite a supportare chi vive in condizioni di marginalità: per capire le cause della morte è stata disposta l’autopsia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

