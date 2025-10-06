"Ora il buon Luca Telese ce l'ha con me per il video che ho fatto ieri, che tra l'altro sta andando benissimo. In quel video io prendevo le difese di Daniele Capezzone, attaccato duramente da Luca Telese": Gianluigi Paragone lo dice in un filmato su TikTok, riferendosi allo scontro tra i due giornalisti a Omnibus su La7. "Luca Telese gli dice 'stai a cuccia' - spiega Paragone -. Capezzone, invitato in una trasmissione, stava cercando di spiegare i presunti finanziamenti di Hamas alla Flotilla. E più lui cercava di citare anche fonti estere, e più a un certo punto Telese si arrabbia, si alza in piedi, diventa lui il conduttore di una trasmissione di cui non è conduttore e cerca di zittire il buon Capezzone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paragone: "Telese ce l'ha con me perché ho difeso Capezzone"