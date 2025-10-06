Paragone | Telese ce l' ha con me perché ho difeso Capezzone
"Ora il buon Luca Telese ce l'ha con me per il video che ho fatto ieri, che tra l'altro sta andando benissimo. In quel video io prendevo le difese di Daniele Capezzone, attaccato duramente da Luca Telese": Gianluigi Paragone lo dice in un filmato su TikTok, riferendosi allo scontro tra i due giornalisti a Omnibus su La7. "Luca Telese gli dice 'stai a cuccia' - spiega Paragone -. Capezzone, invitato in una trasmissione, stava cercando di spiegare i presunti finanziamenti di Hamas alla Flotilla. E più lui cercava di citare anche fonti estere, e più a un certo punto Telese si arrabbia, si alza in piedi, diventa lui il conduttore di una trasmissione di cui non è conduttore e cerca di zittire il buon Capezzone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: paragone - telese
"Stai a cuccia" e la fuga da La7. Paragone su Telese: "Esponente 'parrocchietta'"
Difende Capezzone e Telese lo attacca. Paragone: "Così la parrocchietta prova a zittirci" | VIDEO
Difende #Capezzone e #Telese lo attacca. #Paragone: "Così la parrocchietta prova a zittirci" VIDEO https://iltempo.it/personaggi/2025/10/06/news/daniele-capezzone-luca-telese-scontro-la7-paragone-cosi-la-parrocchietta-prova-a-zittirci-44442025/… #omnib - X Vai su X
?Ecco i temi principali sulla prima pagina di Libero in edicola oggi: - Mario Sechi e la fatwa anti-Libero: la Albanese invoca la censura in tv - Ops, Repubblica mette una foto “fake” del corteo pro-Pal - Telese allergico al confronto: perde la testa e vuole zittire Vai su Facebook
Difende Capezzone e Telese lo attacca. Paragone: "Così la parrocchietta prova a zittirci" - L'attacco clamoroso di Luca Telese a Daniele Capezzone a Omnibus sui legami tra Hamas e la Flotilla continua a far parlare. Da iltempo.it
"Stai a cuccia" e la fuga da La7. Paragone su Telese: "Esponente 'parrocchietta'" - L'analisi dell'ex senatore sull'uscita di scena del giornalista, reo di aver cercato di zittire Capezzone sui presunti finanziamenti Hamas. Scrive msn.com