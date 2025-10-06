Paradossi della geopolitica | È Taiwan il primo importatore di petrolio russo nel 2025

Nel 2025  Taiwan  è diventata il  principale importatore di petrolio russo, acquistandone per un valore di  1,3 miliardi di dollari  in un solo anno e portando il volume medio mensile d’importazione a  sei volte  quello registrato nel 2022. Dal febbraio 2022, inizio della guerra in Ucraina, Taipei ha speso complessivamente  11,2 miliardi di dollari in carburante russo, una cifra  220 volte superiore  al sostegno economico offerto a Kiev. L’isola high-tech e la dipendenza energetica. Taiwan, nota come hub globale dei  semiconduttori, non dispone di risorse energetiche proprie e dipende quasi interamente dalle importazioni di petrolio e gas. 🔗 Leggi su It.insideover.com

