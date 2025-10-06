Paradossi della geopolitica | È Taiwan il primo importatore di petrolio russo nel 2025

Nel 2025 Taiwan è diventata il principale importatore di petrolio russo, acquistandone per un valore di 1,3 miliardi di dollari in un solo anno e portando il volume medio mensile d’importazione a sei volte quello registrato nel 2022. Dal febbraio 2022, inizio della guerra in Ucraina, Taipei ha speso complessivamente 11,2 miliardi di dollari in carburante russo, una cifra 220 volte superiore al sostegno economico offerto a Kiev. L’isola high-tech e la dipendenza energetica. Taiwan, nota come hub globale dei semiconduttori, non dispone di risorse energetiche proprie e dipende quasi interamente dalle importazioni di petrolio e gas. 🔗 Leggi su It.insideover.com

