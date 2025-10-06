Papa Leone XVI la decisione inaspettata sullo Ior | cancellata la scelta di papa Francesco

La prima mossa simbolica del nuovo pontificato di papa Leone XIV è stata mettere in chiaro il lessico della sua azione: corresponsabilità, rigore, trasparenza. Dalle prime disposizioni è emersa l'idea di una Curia che lavora per cerchi concentrici, con competenze definite e un coordinamento più serrato tra i dicasteri. Nel suo orizzonte di governo non c'è spazio per soluzioni solitarie: il percorso che ha immaginato è quello di un coinvolgimento ordinato degli attori chiamati a servire la Sede apostolica, soprattutto sul terreno delicatissimo dell'amministrazione economica.

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

