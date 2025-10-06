Papa Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva

Motu Proprio del Pontefice, dal titolo «Coniuncta cura» sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Papa Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva

In questa notizia si parla di: papa - leone

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

Profilo di preghiera del Papa #PreghiamoInsieme con Papa Leone XIV @pontifex_it Rosario per la pace https://clicktopray.org/pope - X Vai su X

Udienza giubilare di Papa Leone XIV Dalle ore 10, da Piazza San Pietro, Udienza giubilare del Santo Padre Guarda qui in diretta: https://www.youtube.com/live/gW-upYJcuSE?si=lkBArMqtqV5EvF5V Vai su Facebook

Leone XIV toglie i poteri finanziari allo IOR introdotti da Francesco, la banca non avrà più competenze esclusive - Leone XIV ha cancellato il chirografo del predecessore che accentrava solo nelle mani dello Ior la possibilità di investimenti finanziari e la ... ilmessaggero.it scrive

Papa Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva - Il Pontefice ha stabilito che ci debba essere una "corresponsabilità" nella gestione degli investimenti finanziari e di conseguenza non più una esclusività da parte dello IOR. Scrive msn.com