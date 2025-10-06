Papa Leone XIV limita poteri dello Ior tolta alla banca vaticana l’esclusiva per gli investimenti tramite provvedimento di Motu proprio

Il provvedimento, che segna una svolta significativa nella gestione economico-finanziaria della Santa Sede, va a modificare in parte la riforma finanziaria voluta da Papa Francesco, ridisegnando i confini di competenza tra Ior e Apsa Con un provvedimento di Motu proprio, Papa Leone XIV ha dec.

