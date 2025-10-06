Papa Leone XIV limita poteri dello Ior tolta alla banca vaticana l’esclusiva per gli investimenti tramite provvedimento di Motu proprio

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il provvedimento, che segna una svolta significativa nella gestione economico-finanziaria della Santa Sede, va a modificare in parte la riforma finanziaria voluta da Papa Francesco, ridisegnando i confini di competenza tra Ior e Apsa Con un provvedimento di Motu proprio, Papa Leone XIV ha dec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

papa leone xiv limita poteri dello ior tolta alla banca vaticana l8217esclusiva per gli investimenti tramite provvedimento di motu proprio

© Ilgiornaleditalia.it - Papa Leone XIV limita poteri dello Ior, tolta alla banca vaticana l’esclusiva per gli investimenti tramite provvedimento di “Motu proprio”

In questa notizia si parla di: papa - leone

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

papa leone xiv limitaPapa Leone XIV limita i poteri della banca vaticana Ior: cosa significa il Motu Proprio di Prevost - Papa Leone XIV ha deciso di modificare la riforma finanziaria di Papa Francesco e limitare i poteri dello Ior togliendo alla banca vaticana l’esclusiva ... Si legge su fanpage.it

papa leone xiv limitaPapa Leone XIV limita lo Ior sugli investimenti vaticani e apre all’estero - Storico cambio voluto da Papa Leone sulle finanze vaticane, lo Ior sarà controllato e potranno entrare in gioco intermediari esteri ... Da quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Limita