Papa Leone XIV limita lo Ior sugli investimenti vaticani e apre all’estero

Con un motu propri o dal forte impatto istituzionale, Papa Leone XIV ha ufficialmente avviato una riforma della governance finanziaria vaticana, intervenendo in uno degli ambiti più delicati: la gestione degli investimenti della Santa Sede. La nuova lettera apostolica Coniuncta Cura, abroga il precedente assetto normativo del 2022 e introduce un meccanismo più centralizzato, trasparente e soprattutto meno dipendente dallo Ior, l'Istituto per le Opere di Religione. Il documento è stato pubblicato su L'Osservatore Romano il 6 ottobre 2025 ed entra in vigore immediatamente. Sarà poi inserita negli Acta Apostolicae Sedis, la gazzetta ufficiale delle decisioni pontificie.

