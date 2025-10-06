Papa Leone XIV limita i poteri della banca vaticana Ior | cosa significa il Motu Proprio di Prevost

Papa Leone XIV ha deciso di modificare la riforma finanziaria di Papa Francesco e limitare i poteri dello Ior togliendo alla banca vaticana l’esclusiva per gli investimenti della Santa Sede e dando più spazio ad Apsa, l’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, organismo economico della Curia romana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

