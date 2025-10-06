Papa Leone XIV limita i poteri della banca vaticana Ior | cosa significa il Motu Proprio di Prevost
Papa Leone XIV ha deciso di modificare la riforma finanziaria di Papa Francesco e limitare i poteri dello Ior togliendo alla banca vaticana l’esclusiva per gli investimenti della Santa Sede e dando più spazio ad Apsa, l’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, organismo economico della Curia romana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Papa Leone XIV toglie allo Ior l'esclusiva sugli investimenti: "Mutua collaborazione tra istituzioni" - X Vai su X
’ ore 10.30: da Piazza San Pietro, Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in occasione del Giubileo del Mondo Missionario e il Giubileo d Vai su Facebook
Vaticano, Papa Leone limita i poteri dello Ior - Con un motu proprio, Papa Leone XIV introduce nuove regole per gli investimenti vaticani, puntando su trasparenza e coerenza con i valori evangelici, e ridistribuisce i poteri tra Ior e Apsa ... Si legge su italiaoggi.it
Papa Leone limita i poteri dello Ior: “responsabilità condivisa” - È stata pubblicata oggi, 6 ottobre, la lettera apostolica di Papa Leone XIV in forma di “Motu proprio” Coniuncta cura, sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede. Riporta ilsycomoro.it