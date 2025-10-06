Papa Leone XIV lascia la Domus Australia dopo la recita dei Vespri con un piccolo fuori programma

Papa Leone XIV lascia la Domus Australia di Roma, la struttura fondata nel 2011 dall’Arcidiocesi di Sydney e dalla Chiesa cattolica australiana per offrire accoglienza ai pellegrini australiani in visita nella Capitale, dopo la recita dei Vespri di oggi, 6 ottobre. Il Pontefice ha salutato i fedeli presenti prima di mettersi in viaggio verso Castel Gandolfo. Per il Santo Padre anche un piccolo fuori programma: l’auto su cui era salito non partiva e quindi il Pontefice è dovuto scendere rapidamente per trasferirsi su un altro veicolo insieme al bagaglio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

