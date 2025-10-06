Papa Leone XIV l' arrivo alla Domus Australia per la recita dei Vespri

Le immagini dell’ arrivo di Papa Leone XIV alla Domus Australia di Roma per la recita dei Vespri di oggi, 6 ottobre. La Domus Australia è una struttura fondata nel 2011 dall’Arcidiocesi di Sydney e dalla Chiesa cattolica australiana per offrire accoglienza ai pellegrini australiani in visita a Roma. Il Pontefice è giunto in via Cernaia poco prima delle 17.45 e ha salutato i fedeli presenti che lo hanno acclamato al grido “ W il Papa “. Ai Vespri hanno partecipato gli australiani presenti a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

