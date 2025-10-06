Papa Leone XIV l' arrivo alla Domus Australia per la recita dei Vespri
Le immagini dell’ arrivo di Papa Leone XIV alla Domus Australia di Roma per la recita dei Vespri di oggi, 6 ottobre. La Domus Australia è una struttura fondata nel 2011 dall’Arcidiocesi di Sydney e dalla Chiesa cattolica australiana per offrire accoglienza ai pellegrini australiani in visita a Roma. Il Pontefice è giunto in via Cernaia poco prima delle 17.45 e ha salutato i fedeli presenti che lo hanno acclamato al grido “ W il Papa “. Ai Vespri hanno partecipato gli australiani presenti a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Papa Leone cancella la riforma di Francesco: tolta allo Ior l'esclusiva sugli investimenti | Cosa cambia per il Vaticano #papa #ior #investimenti #vaticano #6ottobre - X Vai su X
Udienza giubilare di Papa Leone XIV Dalle ore 10, da Piazza San Pietro, Udienza giubilare del Santo Padre Guarda qui in diretta: https://www.youtube.com/live/gW-upYJcuSE?si=lkBArMqtqV5EvF5V Vai su Facebook
Papa Leone XIV, l'arrivo alla Domus Australia per la recita dei Vespri - (LaPresse) Le immagini dell'arrivo di Papa Leone XIV alla Domus Australia di Roma per la recita dei Vespri di oggi, 6 ottobre. Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Leone XIV: arrivato alla Domus Australia, dove presiederà i Vespri con la comunità australiana residente a Roma - Il Papa è appena arrivato al santuario di Nostra Signora del Rosario di Pompei presso la Domus Australia, dove presiederà i Vespri con la comunità australiana residente a Roma. Secondo agensir.it