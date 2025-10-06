Papa Leone spoglia lo Ior degli investimenti in esclusiva | l’Apsa riprende potestà
E' il primo Motu Proprio del pontificato di Leone XIV e affronta con chiarezza una tema cruciale, spinoso e spigoloso: le finanze vaticane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Papa Leone XIV toglie allo Ior l'esclusiva sugli investimenti: "Mutua collaborazione tra istituzioni" - X Vai su X
Udienza giubilare di Papa Leone XIV Dalle ore 10, da Piazza San Pietro, Udienza giubilare del Santo Padre Guarda qui in diretta: https://www.youtube.com/live/gW-upYJcuSE?si=lkBArMqtqV5EvF5V Vai su Facebook
Papa Leone XIV toglie l’esclusiva allo Ior per gli investimenti - È quanto si legge in una lettera apostolica, in forma di 'Motu Proprio' del ... Scrive lapresse.it
Papa Leone XIV toglie allo Ior l'esclusiva sugli investimenti: "Mutua collaborazione tra istituzioni" - La banca vaticana aveva ottenuto da Papa Francesco l'esclusiva gestione degli investimenti con i fondi della Santa Sede, con il documento pubblicato oggi si torna a un certo pluralismo in materia, ... Scrive tg.la7.it