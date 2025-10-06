Papa Leone riscrive le norme finanziarie vaticane con un ‘motu proprio’ | abrogata la riforma di Bergoglio
Papa Leone XIV ha firmato una nuova Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, dal titolo Coniuncta cura, che oggi è stata resa pubblica. Il documento interviene in modo significativo sulla struttura delle attività di investimento finanziario della Santa Sede, segnando un passo importante nella riorganizzazione della macchina economica vaticana. La decisione del Pontefice. Con la nuova Lettera Apostolica, Leone XIV abroga il Rescriptum ex Audientia SS.mi del 23 agosto 2022 firmato da Papa Francesco, intitolato Istruzione sull’amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Papa Leone cancella la riforma di Francesco: tolta allo Ior l'esclusiva sugli investimenti | Cosa cambia per il Vaticano #papa #ior #investimenti #vaticano #6ottobre - X Vai su X
’ ore 10.30: da Piazza San Pietro, Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in occasione del Giubileo del Mondo Missionario e il Giubileo d Vai su Facebook
Papa Leone toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva: così Prevost limita i poteri della banca vaticana - Nella Lettera apostolica "Coniuncta Cura", Prevost riscrive le norme togliendo allo Ior l'esclusività degli investimenti fi ... Scrive firstonline.info
Papa Leone toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva - Nella Lettera apostolica "Coniuncta Cura", Prevost riscrive le norme togliendo allo Ior l'esclusività degli investimenti ... Riporta ansa.it