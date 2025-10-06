Papa Leone XIV ha firmato una nuova Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, dal titolo Coniuncta cura, che oggi è stata resa pubblica. Il documento interviene in modo significativo sulla struttura delle attività di investimento finanziario della Santa Sede, segnando un passo importante nella riorganizzazione della macchina economica vaticana. La decisione del Pontefice. Con la nuova Lettera Apostolica, Leone XIV abroga il Rescriptum ex Audientia SS.mi del 23 agosto 2022 firmato da Papa Francesco, intitolato Istruzione sull’amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Papa Leone riscrive le norme finanziarie vaticane con un ‘motu proprio’: abrogata la riforma di Bergoglio