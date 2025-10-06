Papa Leone ridimensiona lo Ior | niente più esclusiva lo scossone in Vaticano

Con il Motu proprio «Coniuncta Cura» reso pubblico stamani riguardante le attività di investimento finanziario della Santa Sede, Papa Leone XIV ha sancito l'esistenza di una «corresponsabilità» nella gestione degli investimenti finanziari, eliminando così l'esclusività dello IOR. «Corresponsabilità nella communio - si legge nel Motu proprio reso noto oggi - è uno dei principi per il servizio della Curia Romana, come voluto da Papa Francesco e stabilito nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, del 19 marzo 2022. Questa responsabilità condivisa, che coinvolge anche le Istituzioni curiali incaricate delle attività di investimento finanziario della Santa Sede, richiede che siano consolidate le disposizioni succedutesi nel tempo e siano chiaramente definiti i ruoli e le competenze di ciascuna Istituzione, consentendo così la convergenza di tutti in una dinamica di mutua collaborazione». 🔗 Leggi su Iltempo.it

