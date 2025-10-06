Papa Leone limita i poteri dello Ior
14.15 Un 'Motu proprio' del Papa toglie allo Ior l'esclusività degli investimenti finanziari vaticani, invocando una necessaria corresponsabilità gestionale. Il testo del "Coniuncta cura" spiega che "l'Amministrazione generalmente fa uso della struttura dello Ior, a meno che gli organi competenti (.) non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati". Lo Ior, Istituto per le Opere di Religione, è l'Ente finanziario vaticano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
