Papa Leone limita i poteri dello Ior

Servizitelevideo.rai.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.15 Un 'Motu proprio' del Papa toglie allo Ior l'esclusività degli investimenti finanziari vaticani, invocando una necessaria corresponsabilità gestionale. Il testo del "Coniuncta cura" spiega che "l'Amministrazione generalmente fa uso della struttura dello Ior, a meno che gli organi competenti (.) non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati". Lo Ior, Istituto per le Opere di Religione, è l'Ente finanziario vaticano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: papa - leone

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

papa leone limita poteriPapa Leone limita i poteri dello Ior - La banca vaticana aveva ottenuto da Papa Francesco l'esclusiva gestione degli investimenti con i fondi della Santa Se ... Segnala msn.com

papa leone limita poteriPapa Leone limita i poteri dello Ior: “responsabilità condivisa” - È stata pubblicata oggi, 6 ottobre, la lettera apostolica di Papa Leone XIV in forma di “Motu proprio” Coniuncta cura, sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede. Come scrive ilsycomoro.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Limita Poteri