Quando una decisione arriva dalle stanze più alte della Santa Sede, il suo effetto non resta mai confinato ai corridoi vaticani. Questa volta la novità è destinata a rimettere in discussione ruoli, abitudini e procedure consolidate: le regole sulla gestione finanziaria della Santa Sede vengono ridefinite con un obiettivo dichiarato di corresponsabilità, rigore e trasparenza. Il Documento pubblicato nelle ultime ore non è una semplice istruzione tecnica: è un cambio di prospettiva che tocca direttamente il cuore della governance economica del Vaticano. Leggi anche: Flotilla, la verità sul “documento firmato con Hamas”: cambia tutto Leggi anche: Meteo, addio al freddo polare: torna il caldo in Italia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Papa Leone, la decisione é inaspettata e sorprende tutti: “Tolti i poteri”