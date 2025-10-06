Papa Leone ha limitato i poteri dello Ior | Via l' esclusività sugli investimenti finanziari

Papa Leone XIV ha deciso di limitare - con un motu proprio - i poteri dello Ior. La banca vaticana aveva ottenuto da Papa Francesco l'esclusiva gestione degli investimenti con i fondi della Santa Sede, ma con un documento pubblicato oggi si torna a un certo pluralismo in materia.In una lettera. 🔗 Leggi su Today.it

