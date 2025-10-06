Con un gesto destinato a segnare un nuovo corso nella gestione economica della Santa Sede, Papa Leone XIV ha emesso la lettera apostolica in forma di Motu Proprio intitolata Coniuncta cura, datata 29 settembre 2025. Il documento ridefinisce in modo chiaro e strutturato le responsabilità sugli investimenti finanziari, togliendo allo Istituto per le Opere di Religione (IOR) il ruolo esclusivo e introducendo una logica di corresponsabilità tra le istituzioni vaticane, in linea con il principio di “communio per il servizio della Curia Romana” già sancito da Papa Francesco nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Papa Leone, arriva il cambiamento storico per la Chiesa cattolica