Papa Leone argina i poteri dello Ior | Investimenti non più in esclusiva Il pontefice apre a nuovi intermediari | Anche di altri Stati

I soldi vaticani non saranno più gestiti solo dall’Istituto per le Opere di Religione, noto come Ior. A deciderlo è papa Leone XIV, che ha ribaltato la scelta del predecessore Francesco pubblicando una Lettera apostolica “motu proprio”, quindi per volontà esclusivamente personale. Il pontefice americano, nel testo, spiega la decisione con la volontà di rimanere più aderente possibile ai doveri della Curia Romana. In particolare modo alla «corresponsabilità nella comunione», o Coniuncta cura: espressione latina scelta non a caso come titolo della Lettera. Lo strappo dallo Ior. Nella pratica cambia tutto. 🔗 Leggi su Open.online
