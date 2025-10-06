Paolo Vallesi ha sposato la compagna Sara dopo la proposta all'Isola | È successo veramente

Paolo Vallesi ha sposato la compagna Sara Flaherty in una cerimonia privata. Le chiese di sposarlo all'Isola dei Famosi, in studio, dopo l'avventura in Honduras. Ora su Instagram il cantautore ha raccontato: "È successo veramente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Isola dei Famosi 2025, intervista a Paolo Vallesi: “La decisione di sposarmi è maturata dopo due mesi che stavo sull’Isola. Cristina ha meritato la vittoria, Teresanna la più stratega. Festival di Sanremo? Non credo che ci riproverò”

Paolo Vallesi: “All’Isola Teresanna è stata irrispettosa. La mia proposta di matrimonio non era strategica”

Isola dei Famosi, Paolo Vallesi commenta la vittoria di Cristina Plevani e svela: "Teresanna Pugliese? La più stratega"

