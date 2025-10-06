Paola Egonu torna dal trionfo mondiale e trascina la rinnovata Milano prima vittoria in Serie A1 Bergamo ko

Milano ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nella Serie A1 2025-2026 di volley femminile, sconfiggendo Bergamo per 3-0 (25-19; 25-20; 25-23) nel derby lombardo andato in scena alla Opiquad Arena di Monza. Il sodalizio della presidente Alessandra Marzari ha fatto la differenza nella parte centrale del primo set (tra l’altro recuperando un break sul 12-14), ha spinto sull’acceleratore nel secondo parziale (si è issata sul 19-15, contenendo poi un tentativo di rimonta) e ha poi gestito l’intenso braccio di ferro che ha animato la terza frazione (risalendo dal 18-20 in un momento cruciale). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paola Egonu torna dal trionfo mondiale e trascina la rinnovata Milano, prima vittoria in Serie A1. Bergamo ko

