Panucci | Avrebbe meritato il Milan ieri sera Su Leao dico che…

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A commentare la partita di ieri del Milan è stato Christian Panucci, ex difensore rossoneri. ai microfoni di Pressing. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

panucci avrebbe meritato il milan ieri sera su leao dico che8230

© Pianetamilan.it - Panucci: “Avrebbe meritato il Milan ieri sera. Su Leao dico che…”

In questa notizia si parla di: panucci - avrebbe

panucci avrebbe meritato milanPanucci su Juventus-Milan: "Ai punti avrebbe meritato la squadra di Allegri" - Presente negli studi di Pressing, Christian Panucci, ex difensore rossonero, ha commentato così il pareggio senza reti del Milan contro la Juventus: "Ai punti avrebbe meritato il ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Panucci Avrebbe Meritato Milan