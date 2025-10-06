Una storia che è diventata da tempo leggenda. Da una semplice edicola in corso Duomo, l’idea di imbustare delle figurine di calciatori avanzate, tanto per arrotondare le vendite di riviste e giornali. Un tentativo che si rivelò un colpo di genio, un’idea meravigliosa che continua ancora oggi a mietere successi. Era il 1961, e l’idea di Giuseppe Panini, coadiuvato poi dai fratelli Benito, Umberto e Franco, si trasformò in avventura imprenditoriale. E adesso se dici figurina, ti viene in mente Panini. Antonio Panini, figlio di Giuseppe, ricorda ancora i primi anni di vita dell’azienda. Antonio, quali flash le vengono in mente? "Ricordo tutto molto bene, perché abitavo praticamente nello stesso stabile dell’azienda di via Emilio Po. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Panini, i re delle figurine: "Ambiente familiare e cultura del lavoro. Così è nata una leggenda"