Panini i re delle figurine | Ambiente familiare e cultura del lavoro Così è nata una leggenda
Una storia che è diventata da tempo leggenda. Da una semplice edicola in corso Duomo, l’idea di imbustare delle figurine di calciatori avanzate, tanto per arrotondare le vendite di riviste e giornali. Un tentativo che si rivelò un colpo di genio, un’idea meravigliosa che continua ancora oggi a mietere successi. Era il 1961, e l’idea di Giuseppe Panini, coadiuvato poi dai fratelli Benito, Umberto e Franco, si trasformò in avventura imprenditoriale. E adesso se dici figurina, ti viene in mente Panini. Antonio Panini, figlio di Giuseppe, ricorda ancora i primi anni di vita dell’azienda. Antonio, quali flash le vengono in mente? "Ricordo tutto molto bene, perché abitavo praticamente nello stesso stabile dell’azienda di via Emilio Po. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: panini - figurine
Dall'album al piccolo schermo: la storia delle figurine Panini diventa una serie tv
Fanatics vs Panini. La guerra americana per il controllo delle figurine
Panini punta alla nostalgia: pubblicata la collezione di figurine dedicata ai 30 anni di PlayStation
? Passione figurine Panini ? Un album quasi completo e’ l’ ultimissimo arrivo del reparto collezionismo ! Fai un tuffo negli anni ‘80 con questo piccolo cimelio Vai su Facebook
Panini annuncia per Novembre la raccolta di Figurine Asterix Sine Tempra - - X Vai su X
Panini, i re delle figurine: "Ambiente familiare e cultura del lavoro. Così è nata una leggenda" - Antonio, figlio di Giuseppe: "Abitavo nello stesso stabile dell’azienda. msn.com scrive
Modena, morto Umberto Panini, il re delle figurine - Si spento ieri sera nella sua casa di Modena il "re delle figurine", Umberto Panini, al termine di una lunga malattia. Da ilmessaggero.it