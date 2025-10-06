Panico al casello auto parte da sola alla barriera di Roma Nord | salvata un’anziana
Roma, 7 ottobre 2025 – Durante un posto di controllo presso la barriera di Roma Nord, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Roma, notavano un veicolo, che privo del suo conducente stava attraversando il piazzale della barriera di Roma Nord, proveniente da uno degli stalli di pedaggio del casello distante circa 300 metri. Increduli di quanto stesse accadendo, i poliziotti venivano attratti dalle grida di una donna che seduta sul lato passeggero anteriore cercava di scendere dal veicolo in movimento Bisognava intervenire velocemente, fermare il veicolo e bloccare il traffico che in quel momento era intenso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
