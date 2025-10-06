Panatta denuncia le condizioni estreme del torneo di Shanghai | Clima brutale Sinner non ha perso contro l’avversario ma contro il fisico

Lo svenimento di Fucsovics, i malori di Fritz e Mpetshi Perricard, i giramenti di testa di Comesana e Djokovic, il forfait di Atmane. E infine Jannik Sinner, costretto al ritiro nel match contro l’olandese Tallon Griekspoor durante il terzo set dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai, penultimo appuntamento della stagione con un montepremi complessivo di oltre 9 milioni di dollari. Le condizioni in cui si gioca in Cina stanno destando grande preoccupazione nel circuito tennistico. Le immagini dell’azzurro, stremato e piegato dai crampi, mentre cercava di reggersi in piedi appoggiandosi alla racchetta, hanno fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Panatta denuncia le condizioni estreme del torneo di Shanghai: “Clima brutale, Sinner non ha perso contro l’avversario ma contro il fisico”

