Palmi accoglie fra Massimiliano Di Pasquale | la prima messa da parroco

"Sono venuto per servire, non per comandare". Con queste parole, semplici e luminose, fra Massimiliano Di Pasquale ha riassunto il senso più autentico del suo ministero e ha aperto un nuovo capitolo nella storia della parrocchia Maria Santissima del Rosario di Palmi. La sua immissione canonica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it