Pallanuoto femminile le migliori italiane della prima giornata di A1 Sbruzzi subito da applausi con L’Ekipe Orizzonte
Inizia senza grandi sussulti la regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: nella prima giornata si registrano cinque vittorie nette delle formazioni favorite alla vigilia sulla carta, che rispettano il pronostico in acqua senza mai mettere in pericolo i rispettivi successi. LE MIGLIORI ITALIANE DELLA PRIMA GIORNATA DELLA SERIE A1 2025-2026. Vittoria Sbruzzi (L’Ekipe Orizzonte): le campionesse d’Italia travolgono la matricola Civitavecchia all’esordio, ma è ottimo l’impatto con la nuova squadra del difensore classe 2004 ex Brizz Nuoto, che sigla tre reti all’esordio ufficiale con le etnee. 🔗 Leggi su Oasport.it
