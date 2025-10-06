Palio della Sagra delle castagne di Soriano | la Rocca torna a trionfare dopo 25 anni

Viterbotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palio della Sagra delle castagne di Soriano nel Cimino, dopo alcuni anni di dominio della contrada Trinità e dopo ben 26 edizioni dall'ultima volta, la contrada Rocca si aggiudica l'edizione 2025 grazie alla somma del punteggio ottenuto nella giostra dei cavalieri e nel torneo degli arcieri, al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palio - sagra

Montichiari: Palio degli Asini e Sagra di San Lorenzo

Dalla Sagra della Pappardella al Palio de lo Daino: sapori, emozioni e spettacoli in Valconca

Serrone, tutto pronto per la 67ª Sagra del Cesanese con il palio nazionale delle botti. Il programma

palio sagra castagne sorianoSagra delle Castagne di Soriano, la Rocca vince il Palio delle Contrade 2025 - Il programma del prossimo weekend: rievocazione, Vojola d’oro e Corteo storico NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Dopo alcuni anni di dominio della contrada ... Segnala newtuscia.it

palio sagra castagne sorianoSoriano nel Cimino (VT), è sagra delle castagne – 3/19 ott - Soriano nel Cimino è pronto a brillare con la 58ª edizione della Sagra delle Castagne, in programma dal 3 al 19 ottobre 2025 ... Secondo lagone.it

Cerca Video su questo argomento: Palio Sagra Castagne Soriano