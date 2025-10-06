Palio del Frignano la medaglia va al Parmigiano Reggiano del caseificio Bucamante

Modenatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parmigiano Reggiano 24 mesi della Società Agricola Caseificio Bucamante di Serramazzoni vince la sesta edizione del Palio del Frignano a Pavullo nel Frignano, dedicato ai caseifici della montagna modenese. La premiazione, svoltasi nel contesto della “Festa del Parmigiano Reggiano. da gustare”. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

palio - frignano

