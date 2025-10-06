Palio del Frignano la medaglia va al Parmigiano Reggiano del caseificio Bucamante

Il Parmigiano Reggiano 24 mesi della Società Agricola Caseificio Bucamante di Serramazzoni vince la sesta edizione del Palio del Frignano a Pavullo nel Frignano, dedicato ai caseifici della montagna modenese. La premiazione, svoltasi nel contesto della “Festa del Parmigiano Reggiano. da gustare”. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

palio - frignano

6° Edizione del Palio del Parmigiano Reggiano di Montagna Le aziende agricole e i caseifici del nostro territorio sono una risorsa preziosa per il nostro Appennino: uomini e donne che sanno cosa significa rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, ogni giorn

