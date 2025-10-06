PALINSESTI 12-18 OTTOBRE 2025 | GUIDA TV COMPLETA RAI MEDIASET LA7 TV8 E NOVE

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 12 al 18 ottobre 2025 Rai1 D: Balene: Amiche per Sempre (44) 1ªTv L: Blanca 3 (36) 1ªTv M: Italia-Israele M: Il Commissario Montalbano (1015) R G: La Ricetta della Felicità (44) 1ªTv V: Tale e Quale Show (47) S: Ballando con le Stelle (413) Canale 5 D: La Notte nel Cuore 1ªTv L: Grande Fratello M: La Notte nel Cuore 1ªTv M: This is Me (13) new G: Io Canto Family (56) V: Tradimento 1ªTv S: Tu Sì Que Vales (411) Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Rai2 D: N.C.I.S. + NCIS Origins (1622) 1ªTv L: Lo Spaesato new M: Freeze (56) M: Occhi di Gatto (44) 1ªTv G: Ore 14 Sera V: Quelli Che Mi Vogliono Morto S: S. 🔗 Leggi su Bubinoblog

