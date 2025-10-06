Palestina | scoppia la bagarre a colpi di bandiere tricolore e americane tra i consiglieri in Sala Rossa
“Sospendiamo. Ritirate le bandiere per favore", scandisce la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, sospendendo per qualche minuto la seduta, nel primo pomeriggio di lunedì 6 ottobre, a fronte di una vera e propria bagarre a colpi di simboli e bandiere scoppiata all'interno della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: palestina - scoppia
Tensioni in un liceo di Monteverde: cori degli studenti per la Palestina, scoppia la lite con la comunità ebraica
Tensioni in un liceo di Monteverde: cori degli studenti per la Palestina, scoppia la lite con la comunità ebraica https://ift.tt/6RQl2PV - X Vai su X
#TG2000 - Non si ferma l’avanzata delle truppe israeliane a Gaza City mentre scoppia il caso Flotilla. #24settembre #GazaCity #Flotilla #MedioOriente #Israele #Hamas #Palestina #Gaza #Netanyahu #NEWS #TV2000 Vai su Facebook
Palestina: scoppia la bagarre a colpi di bandiere tricolore e americane tra i consiglieri in Sala Rossa - Ritirate le bandiere per favore", scandisce la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, sospendendo per qualche minuto la seduta, nel primo pomeriggio di lunedì 6 ottobre, ... Si legge su torinotoday.it