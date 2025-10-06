Palestina il Genovesi occupato dagli studenti

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi gli studenti del liceo Antonio Genovesi hanno occupato il plesso scolastico in piazza del Gesù Nuovo. Gli studenti hanno agito di primo mattino, anticipando la campanella d’ingresso per entrare nell’istituto e dichiarare l’interruzione della didattica con uno striscione “Genovesi Occupato”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palestina - genovesi

Napoli, occupato il Liceo Antonio Genovesi in solidarietà alla Palestina

palestina genovesi occupato studentiPalestina, il Genovesi occupato dagli studenti - Oggi gli studenti del liceo Antonio Genovesi hanno occupato il plesso scolastico in piazza del Gesù Nuovo. Scrive napolitoday.it

palestina genovesi occupato studentiNapoli, occupato il liceo Genovesi: “Solidarietà alla Palestina” - Un gruppo di studenti ha occupato il plesso di piazza del Gesù Nuovo, nel centro storico di Napoli. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palestina Genovesi Occupato Studenti