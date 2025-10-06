Palestina il Genovesi occupato dagli studenti
Oggi gli studenti del liceo Antonio Genovesi hanno occupato il plesso scolastico in piazza del Gesù Nuovo. Gli studenti hanno agito di primo mattino, anticipando la campanella d’ingresso per entrare nell’istituto e dichiarare l’interruzione della didattica con uno striscione “Genovesi Occupato”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: palestina - genovesi
Napoli, occupato il Liceo Antonio Genovesi in solidarietà alla Palestina
GoodMorning Genova. Macklemore · HIND'S HALL 2 (feat. Anees, MC Abdul, & Amer Zahr). #GMG PRESENTI ANCHE NOI A ROMA PER LA STRAORDINARIA MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER LA PALESTINA LIBERA E PER LA FINE DEL GENOCIDIO E Vai su Facebook
Nuova fiaccolata per la Palestina nel centro di Genova https://ift.tt/d3GvKrC https://ift.tt/V1imAxl - X Vai su X
Palestina, il Genovesi occupato dagli studenti - Oggi gli studenti del liceo Antonio Genovesi hanno occupato il plesso scolastico in piazza del Gesù Nuovo. Scrive napolitoday.it
Napoli, occupato il liceo Genovesi: “Solidarietà alla Palestina” - Un gruppo di studenti ha occupato il plesso di piazza del Gesù Nuovo, nel centro storico di Napoli. Riporta msn.com