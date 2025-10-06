Palestina il 12 ottobre via le bandiere | Ma ora saranno ancora più visibili
Dopo un paio di settimane di polemica i comuni coinvolti Reggio, Bagnolo, Scandiano e Cavriago, hanno deciso di rimuovere la bandiera della Palestina dalle facciate dei rispettivi municipi. I vessilli verranno però installati su alcuni dei monumenti più importanti delle città in questione. Una decisione che secondo la sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, va dare ancora più visibilità alla bandiera e di conseguenza al messaggio lanciato dai primi cittadini. Sig. ra Sindaca, Cavriago e gli altri comuni della provincia hanno deciso di rimuovere la bandiera della Palestina dai municipi a partire dal 12 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: palestina - ottobre
Macron si decide e riconosce lo Stato di Palestina, Netanyahu lo attacca: “Premia terrorismo”, Rubio: “Schiaffo in faccia a vittime 7 ottobre”
Macron e la Palestina, cosa pensano in Francia? Le Pen: «Significa riconoscere Hamas», Bardella: «Scelta affrettata», Bronchtein «Così il 7 ottobre non ci sarebbe stato»
Mauro Corona, parole di pace su Gaza: «I bambini non hanno colpe per il 7 ottobre, la Palestina deve avere la propria terra»
CHIETI: mercoledì 08 ottobre ore 18:00 ritrovo chiesa San Pio X - corteo Chieti per la Palestina Vai su Facebook
"7 ottobre giornata della Resistenza palestinese", si legge su uno striscione che si trova subito dietro la testa del corteo. Senza parole - X Vai su X
Palestina, il 12 ottobre via le bandiere: "Ma ora saranno ancora più visibili" - Cavriago è uno Comuni reggiani che ha deciso di esporre il vessillo, malgrado il diniego della Prefettura. Lo riporta msn.com
Via le bandiere della Palestina dalle finestre dei Municipi reggiani. VIDEO - SCANDIANO (Reggio Emilia) – Il 12 ottobre, giornata mondiale della pace, saranno ritirate le bandiere della Palestina dalle finestre dei municipi reggiani dalle quali erano state esposte. Come scrive reggionline.com