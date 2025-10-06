Dopo un paio di settimane di polemica i comuni coinvolti Reggio, Bagnolo, Scandiano e Cavriago, hanno deciso di rimuovere la bandiera della Palestina dalle facciate dei rispettivi municipi. I vessilli verranno però installati su alcuni dei monumenti più importanti delle città in questione. Una decisione che secondo la sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, va dare ancora più visibilità alla bandiera e di conseguenza al messaggio lanciato dai primi cittadini. Sig. ra Sindaca, Cavriago e gli altri comuni della provincia hanno deciso di rimuovere la bandiera della Palestina dai municipi a partire dal 12 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palestina, il 12 ottobre via le bandiere: "Ma ora saranno ancora più visibili"