Palermo in numeri e statistiche inizia il censimento della popolazione
Sono iniziate oggi le operazioni del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che quest’anno coinvolge 2.533 Comuni e circa 1,5 milioni di famiglie e individui sull’intero territorio nazionale. A Palermo sarà condotto dall’ufficio di Censimento dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
‘Palermo tutto l’anno’, per turismo del mare e crocieristica numeri in crescita
Mezza maratona di Palermo, sono numeri record: già 800 iscritti a tre mesi dalla partenza
Palermo-Manchester City, non una semplice amichevole: tutti i numeri di un evento internazionale
Maratona di Palermo, numeri clamorosi a due mesi dal via Vai su Facebook
Statistiche Palermo:| I numeri di una crisi - Dopo il ko di Roma con la Lazio, il quarto di fila, sono tre le partite consecutive in cui la squadra rosanero non va in gol. Secondo calciomercato.com
Cesena, un primato certificato dai numeri: che sfida col Palermo - Sul primato in classifica del Cesena arriva anche la certificazione più importante, quella dei numeri. Lo riporta corriereromagna.it