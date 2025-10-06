Palermo Futsal Club prima storica vittoria in Serie C1 | espugnato San Vito
Il Palermo Futsal Club di mister Natale Gentile conquista la sua prima, storica vittoria. I rosanero si impongono in trasferta sul San Vito con un netto 1-5, dominando la partita e portando a casa tre punti preziosi. A segno Nicchia, Corsino (doppietta) e capitan La Fiura (doppietta). Primo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo Futsal, pari all’esordio in Coppa: testa al ritorno
Il primo set di Coppa Italia 25/26 al Pioppo Futsal, i gialloverdi si impongono per 6-2 contro il Palermo Futsal 89ers
Il Pioppo Futsal fa visita al Palermo Futsal 89ers, i gialloverdi dovranno difendere il vantaggio della gara d’andata
"Vittoria che dà morale..pensiamo alla coppa adesso.." Roberto Marino nel post-partita contro Giudecca Futsal?
