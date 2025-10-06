Palermo capitale dell’hockey su prato giovanile per un giorno

. Nell’impianto del centro sportivo dopolavoro ferroviario di Palermo l’Asd I Ciclopi diretta da Francesco Colletta ha organizzato un splendido torneo under 12 che ha visto confrontarsi le società Asd San Pietro Clarenza, Asd Ciclopi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - capitale

Dalla Capitale a Palermo con mezzo milione di hashish in auto: arrestati quattro romani

Palermo ritorna capitale del jazz con la stagione concertistica del Brass Group

Palermo capitale della salute mentale: tra scienza, arte e lotta alla solitudine

https://www.wltv.it/palermo-capitale-dellequitazione-con-la-40a-coppa-degli-assi/ Vai su Facebook

Al via Palermo «bella e pulita»: la capitale del volontariato chiama in causa ognuno di noi - Vorrei condividere tutta l’emozione che ho provato quando Csvnet, Caritas Italiana e Forum del Terzo settore hanno accolto la proposta del Cesvop, del Comune, della Caritas diocesana e del Forum Ts ... Come scrive corriere.it