Palermo c5 rosanero scatenati e sempre primi in classifica | Giudecca Futsal travolto 7-0

Prosegue a vele spiegate il cammino del Palermo Calcio a5 che, nella quarta giornata di campionato, si impone con un roboante 7-0 sul fanalino di coda Giudecca Futsal. La compagine rosanero resta a punteggio pieno guidando la classifica del girone A di Serie C1. A firmare il successo per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Foschi: "A Palermo sono un mito, là ho lasciato tanti milioni e che orgoglio quei 5 campioni del mondo rosanero..."

Calciomercato Palermo, arriva l'ufficialità: Mattia Bani è rosanero

Calciomercato Palermo, lo statunitense Lund lascia i rosanero e va al Colonia

Palermo C5, festival del gol: i rosanero si impongono 6-4 sul Pioppo e restano primi in classifica - Gol e spettacolo nella suggestiva cornice del "Pala Don Bosco" letteralmente colorato di rosa e nero per sostenere il Palermo Calcio a5. Scrive palermotoday.it

