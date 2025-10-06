Palazzo Folco ospita la conferenza | Il valore culturale del patrimonio campanario

Giovedì 9 ottobre prende il via il ciclo di conferenze ospitate a Palazzo Folco, sede della Soprintendenza a Padova, nell’ambito del Piano di valorizzazione dei luoghi della cultura 2025, con un appuntamento dedicato a "Il valore culturale del patrimonio campanario. Studi, professioni e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: palazzo - folco

Piano di valorizzazione 2025: visite guidate e conferenze a Palazzo Folco

Giornate Europee del Patrimonio, visita a Palazzo Folco Vai su Facebook

Piano di valorizzazione 2025: visite guidate e conferenze a Palazzo Folco - – Tutte le conferenze del giovedì si svolgono a Palazzo Folco a Padova e sono a ingresso libero, senza prenotazione, tranne l’evento di lunedì 6 ottobre, che si ... Lo riporta padovaoggi.it