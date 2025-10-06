Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I I Carabinieri della Stazione di Palagiano, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra, hanno arrestato una donna del luogo, presunta responsabile – in base alle prime risultanze investigative – di ripetuti episodi di maltrattamenti e aggressioni nei confronti del proprio coniuge convivente. L’intervento è giunto al termine di una delicata attività d’indagine avviata nei giorni scorsi a seguito di un primo episodio avvenuto nella serata del 29 settembre. In quell’occasione, secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri, la donna avrebbe aggredito fisicamente il marito all’interno dell’abitazione familiare, colpendolo con un oggetto da taglio al braccio sinistro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Palagiano, accusa: violenze nei confronti del marito, arrestata Carabinieri