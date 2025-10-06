Pagelle Juventus-Milan di Fantozzi | Rugani e Conceicao i migliori imbarazzo David

Juventus-Milan termina con uno scialbo 0-0 con poche emozioni e nessun gol. I rossoneri sbagliano un rigore con Christian Pulisic che non c’era. Rugani e Conceicao i migliori, delude David. Andiamo dunque a leggere da vicino i giudizi di Matteo Fantozzi per una partita che ha regalato più ombre che luci. (ANSA) TvPlay.it Ecco le pagelle: Di Gregorio 6: quando viene chiamato in causa risponde presente, anche se oggi non ha molto da parare con le pochissime occasioni viste durante l’arco della partita; Gatti 5.5: un po’ lento e impacciato ci mette la solita grinta, non basta. 🔗 Leggi su Tvplay.it

