Pagelle Juve Milan | David è meglio che ora non giochi Gatti fa innervosire bene Conceicao – VIDEO di Chiara Aleati e Paolo Rossi

Pagelle Juve Milan: il VIDEO di Chiara Aleati e Paolo Rossi per commentare i voti del match della 6ª giornata di Serie A 202526. Un pareggio a reti bianche che non accontenta nessuno e che lascia tanti, troppi dubbi. Il giorno dopo lo 0-0 contro il Milan, è tempo di pagelle in casa Juve, e il quadro che ne emerge è quello di una squadra a due facce: si salvano i leader, ma l’attacco stecca ancora. PAGELLE JUVE MILAN: I VOTI Promossi: Locatelli e Conceicao, i migliori. Le uniche, vere note liete della serata sono le prestazioni di Manuel Locatelli e Francisco Conceicao, entrambi premiati con un 6. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

