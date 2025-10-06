Padula si mobilita per la pace | richiesta ufficiale al Comune per il riconoscimento della Palestina

Salernotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appello alla pace e alla responsabilità delle istituzioni locali arriva da Padula. Con una richiesta protocollata il 4 ottobre, Antonio Giovanni “Tony” Anania, attivista del Movimento 5 Stelle, ha proposto al Comune l’adozione di una mozione per il riconoscimento simbolico dello Stato di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padula - mobilita

padula mobilita pace richiestaPadula si mobilita per la pace, richiesta ufficiale al Comune per il riconoscimento dello Stato di Palestina - L'attivista del Movimento 5 Stelle chiede al Comune di Padula di schierarsi a favore della soluzione "Due Popoli, Due Stati" ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Padula Mobilita Pace Richiesta