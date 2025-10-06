Padova Urbs Organi tastiere a confronto con Giacomo Dalla Libera

Padovaoggi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito della rassegna organizzata da Padova Urbs Organi, venerdì 10 ottobre alle ore 21 alla Chiesa di S. Antonio Abate in via Savonarola il pianista padovano Giacomo Dalla Libera terrà una magistrale lezione-concerto sul pianoforte. Il M° Dalla Libera, dalle raffinate doti esecutive e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padova - urbs

Edizione speciale di “Padova Urbs Organi”: suoni alternativi per una rassegna in trasformazione

Il Trio Essenza inaugura i concerti di ottobre di Padova Urbs Organi

padova urbs organi tastierePadova Urbs Organi, tastiere a confronto con Giacomo Dalla Libera - Nell'ambito della rassegna organizzata da Padova Urbs Organi, venerdì 10 ottobre alle ore 21 alla Chiesa di S. Scrive padovaoggi.it

padova urbs organi tastiereEdizione speciale di “Padova Urbs Organi”: suoni alternativi per una rassegna in trasformazione - “Suoni alternativi per una rassegna in cambiamento”, propone un programma che, pur affiancando alla musica d’organo altri repertori e strumenti, rimane legato alla vocazione originaria del progetto. Riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Padova Urbs Organi Tastiere