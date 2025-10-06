Padova Urbs Organi tastiere a confronto con Giacomo Dalla Libera
Nell'ambito della rassegna organizzata da Padova Urbs Organi, venerdì 10 ottobre alle ore 21 alla Chiesa di S. Antonio Abate in via Savonarola il pianista padovano Giacomo Dalla Libera terrà una magistrale lezione-concerto sul pianoforte. Il M° Dalla Libera, dalle raffinate doti esecutive e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
