Padova anziana muore d’infarto dopo lo scippo della borsetta
Quando ha realizzato che i due giovani che le avevano chiesto una informazione l’avevano derubata ha avuto un malore e si è accasciata sulla panchina. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: padova - anziana
Padova, anziana multata per il biglietto del bus scaduto mentre va in cimitero. Il sindaco: «Pagheremo noi l'abbonamento» - X Vai su X
Scoperta a Padova un'organizzazione di truffatori: più di 150 anziani raggirati al Nord https://www.lavocedelnordest.eu/scoperta-a-padova-unorganizzazione-di-truffatori-piu-di-150-anziani-raggirati-al-nord/ Le vittime, raggiunte attraverso call center, venivano Vai su Facebook
Padova, rapina finisce in tragedia: una donna muore dopo essere stata derubata su una panchina - Una donna di 79 anni, Giovanna Trovò, è stata derubata mentre era seduta su una panchina in piazza Cesare Battisti a Padova. Da notizie.it
Padova, dopo il furto della borsa si sente male: Giovanna Trovò muore a 79 anni - Padova, la donna al momento del furto della borsa era seduta su una panchina ed è stata distratta. Si legge su msn.com