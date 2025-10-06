Padova anziana muore d’infarto dopo lo scippo della borsetta

6 ott 2025

Quando ha realizzato che i due giovani che le avevano chiesto una informazione l’avevano derubata ha avuto un malore e si è accasciata sulla panchina. 🔗 Leggi su Repubblica.it

